 تسمم 50 شخصًا إثر تناولهم وجبة بروست في بلقرن - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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تسمم 50 شخصًا إثر تناولهم وجبة بروست في بلقرن

تسمم 50 شخصًا إثر تناولهم وجبة بروست في بلقرن
محمد بن طحيطح(صدى):

استقبلت طوارئ مستشفى سبت العلايا العام، أمس الثلاثاء 50 حالة تسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبات غذائية من أحد مطاعم ” البروست ” بمحافظة بلقرن.

باشر الفريق الطبي المناوب بمستشفى سبت العلايا الحالات وتم عمل الفحوصات اللازمة لجميع الحالات فيما تم تنويم بعض الحالات تحت الملاحظة.

كما تم تكليف فريق ميداني لبحث أسباب التسمم،بالتنسيق مع بلدية بلقرن،لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب الاختصاص.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 16 ساعة

بلدية بلقرن وش موقعكم من الاعراب

[ عدد التعليقات: 1623 ] نشر منذ 16 ساعة

يا رجال كلها كم يوم يقفلو المحل ويدفع غرامه للبلديه ويفتح مره ثانية

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