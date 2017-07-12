تسمم 50 شخصًا إثر تناولهم وجبة بروست في بلقرن - صحيفة صدى الالكترونية

تسمم 50 شخصًا إثر تناولهم وجبة بروست في بلقرن
استقبلت طوارئ مستشفى سبت العلايا العام، أمس الثلاثاء 50 حالة تسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبات غذائية من أحد مطاعم ” البروست ” بمحافظة بلقرن.
باشر الفريق الطبي المناوب بمستشفى سبت العلايا الحالات وتم عمل الفحوصات اللازمة لجميع الحالات فيما تم تنويم بعض الحالات تحت الملاحظة.
كما تم تكليف فريق ميداني لبحث أسباب التسمم،بالتنسيق مع بلدية بلقرن،لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب الاختصاص.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 16 ساعة
سلاماااااات سلاماااااااااات.
الشوقاني[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 16 ساعة
بلدية بلقرن وش موقعكم من الاعراب
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1623 ] نشر منذ 16 ساعة
يا رجال كلها كم يوم يقفلو المحل ويدفع غرامه للبلديه ويفتح مره ثانية
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 9 ساعات
تحذير : إحذر تناول أجنحة الدجاج لأنها تحتوي على هرمون الاسترويدس الذي يحقن به الدجاج لتسريع نموها وبيعها بالسوق.