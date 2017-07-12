استشهاد فلسطينيين اثنين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

قتل فلسطينيين وأصيب ثالث، برصاص قوات إسرائيلية خلال مواجهات اندلعت في مخيم جنين شمال الضفة الغربية فجر اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر طبية ومحلية إن القتيلين والمصاب سقطوا خلال مواجهات أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأضافت أن أحد القتيلين لقي حتفه على الفور بسبب إصابته بأعيرة نارية في الرأس، فيما حاول الأطباء لساعات إسعاف الثاني إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته الخطيرة، حسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا».