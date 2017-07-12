مصرية تتهم جد طفلتها باغتصابها - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

ضبطت الأجهزة الأمنية بمصر ، مُسن عقب اتهام زوجة ابنه له بأغتصاب جفيدته التي تبلغ من العمر 5 سنوات داخل منزلهم ، مٌستغلاً وجوده معها بمفردهما .

كان رئيس مباحث قسم شرطة الجناين، النقيب عبدالرحمن أبو الفضل، تلقي بلاغا من والدة الطفلة ( س . م . ن . خ ) من سكان منطقة سكه البنا بحي الجناين بالسويس، تتهم والد زوجها ( ن . خ ) 69 سنة بقيامه بهتك عرض الطفلة واغتصابها.

وبالرغم من محاولات أسرة الطفلة، والسيدة، التراجع عن المحضر، أصر رئيس مباحث قسم شرطة الجناين، النقيب عبدالرحمن أبو الفضل، علي إحالة الطفلة للنيابة، والعرض علي المستشفى، من أجل الحفاظ علي حق الطفلة، ومعاقبة الجاني.

وأكدت والدة الطفلة بالمحضر المحرر بقسم شرطة الجناين، أنها تركت ابنتها الطفلة سالمة في المنزل مع جدها، وفور عودتها فوجئت بالطفلة مجردة من الملابس، وجدها يقوم باغتصابها، ثم جئت علي الفور إلي قسم شرطة الجناين.