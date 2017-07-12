تنفيذ حكم القتل قصاصا في أحد الجناة بنجران - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة نجران.

وأقدم المواطن ناصر بن يحيى بن دعيريم آل الحارث، على قتل المواطن سالم بن حسين بن مهدي آل عباس، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني اليوم الأربعاء بمدينة نجران بمنطقة نجران.