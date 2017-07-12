شابان يغتصبان فتاة معاقة ذهنياً لمدة 12 ساعة داخل فيلا - صحيفة صدى الالكترونية

شابان يغتصبان فتاة معاقة ذهنياً لمدة 12 ساعة داخل فيلا
أقدم شخصان يعملان بالنشاط السياحى بالغردقة لفي مصر ، على اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا لمدة 12 ساعة، بعد أن استغلا ظروف مرضها وعدم معرفتها بالواقع؛ فيما تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبطهما .
وبدأت الواقعة عندما تلقى المقدم محمود هيبة رئيس مباحث قسم أول الغردقة في مصر ، بلاغا من أسرة فتاة معاقة ذهنيًا تبلغ من العمر 25 سنة باختفائها أثناء تواجدهم بالممشى السياحى بالغردقة خلال فترة قضاء إجازة المصيف بالغردقة.
وتبين من تحريات فريق البحث أن شابين استدرجا الفتاة واستغلا عدم معرفتها بالواقع وظروفها الصحية واختفائها من محل إقامة أسرتها، وقاما باستدراجها من الممشى السياحى إلى فيلا يملكها أحدهما بمنطقة الهضبة وتناوبوا اغتصباها لمدة 12 ساعة ، وأنهما قاما بعد ارتكاب جريمتهما بتركها بشارع شيرى وسط الغردقة، وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة، تم تقنين الإجراءات وإصدار إذن النيابة العامة والقبض على المتهمين والعرض على النيابة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات .
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 16 ساعة
الله لايوفق إبليسكم١٢ساعة
يلعن ام القطططططعة يشيخ😡😡😡
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 16 ساعة
المشكلة في تهاون فكثير من القضايا فمصر
واكبر دليل ال٥٠٠ قنيه واطلع كفالة
هذيلن حقهم قصاص خاصة ان كانوا محصنين.
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3708 ] نشر منذ 15 ساعة
المغتصب شيطان المفروض كل مغتصب إعدام تريح الناس من شره
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13358 ] نشر منذ 14 ساعة
حسبي الله عليهم وش ذا الاوادم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11285 ] نشر منذ 13 ساعة
لعنة الله عليهم
الله لا يوفقهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 12 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,