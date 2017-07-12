بالفيديو.. الماء المغلي يتحول إلى ثلج في ثواني معدودة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الماء المغلي يتحول إلى ثلج في ثواني معدودة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لسيدة كندية تقف وسط الثلج، وتلقي الماء المغلي في الهواء الذي ما يلبث أن يتحول إلى ثلج بفعل درجة الحرارة المنخفضة جدا.
ويظهر بالمقطع المتداول سيدة تقف وسط الثلج، ممسكة بإناء يحتوي على ماء مغلي، ثم تقلي به في الهواء، لكن سرعان ما يتحول الماء إلى ثلج في ثواني معدودة بفعل برودة الجو الشديدة.
عمانية وافتخر[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ 17 ساعة
عااادي واحنا بعد لما نرمي الثلج يتحول لماء مغلي فثوااني ^^
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 11 ساعة
هههههههه صح ياعمانيه صح ,,