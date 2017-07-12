بالفيديو.. الماء المغلي يتحول إلى ثلج في ثواني معدودة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لسيدة كندية تقف وسط الثلج، وتلقي الماء المغلي في الهواء الذي ما يلبث أن يتحول إلى ثلج بفعل درجة الحرارة المنخفضة جدا.

ويظهر بالمقطع المتداول سيدة تقف وسط الثلج، ممسكة بإناء يحتوي على ماء مغلي، ثم تقلي به في الهواء، لكن سرعان ما يتحول الماء إلى ثلج في ثواني معدودة بفعل برودة الجو الشديدة.