 غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
عبدالله الفهد(صدى):

أعلنت غرفة الشرقية عن توفر وظائف شاغرة للجنسين بالدمام والخبر والرياض على النحو التالي:

محاسبين مشاريع – الرياض والتقديم من خلال هذا الرابط « http://www.acec.com.sa/ar/jd.aspx?id=28581&e=23314».

كاشير – والتقديم عبر هذا الرابط «. http://www.acec.com.sa/ar/jd.aspx?id=28582&e=23739».

Computer Teacher and MIS/IT Support نسائية، والتقديم من « http://www.acec.com.sa/ar/jd.aspx?id=28583&e=23564».

لحام – الدمام التقديم من « http://www.acec.com.sa/ar/jd.aspx?id=28584&e=23651».


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 17 ساعة

بالتوفيق للمتقدمين

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