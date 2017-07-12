غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
أعلنت غرفة الشرقية عن توفر وظائف شاغرة للجنسين بالدمام والخبر والرياض على النحو التالي:
محاسبين مشاريع – الرياض والتقديم من خلال هذا الرابط « http://www.acec.com.sa/ar/jd.aspx?id=28581&e=23314».
كاشير – والتقديم عبر هذا الرابط «. http://www.acec.com.sa/ar/jd.aspx?id=28582&e=23739».
Computer Teacher and MIS/IT Support نسائية، والتقديم من « http://www.acec.com.sa/ar/jd.aspx?id=28583&e=23564».
لحام – الدمام التقديم من « http://www.acec.com.sa/ar/jd.aspx?id=28584&e=23651».
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 17 ساعة
بالتوفيق للمتقدمين