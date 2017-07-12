غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله الفهد(صدى):

أعلنت غرفة الشرقية عن توفر وظائف شاغرة للجنسين بالدمام والخبر والرياض على النحو التالي:

محاسبين مشاريع – الرياض والتقديم من خلال هذا الرابط « http://www.acec.com.sa/ar/jd.aspx?id=28581&e=23314».

كاشير – والتقديم عبر هذا الرابط «. http://www.acec.com.sa/ar/jd.aspx?id=28582&e=23739».

Computer Teacher and MIS/IT Support نسائية، والتقديم من « http://www.acec.com.sa/ar/jd.aspx?id=28583&e=23564».

لحام – الدمام التقديم من « http://www.acec.com.sa/ar/jd.aspx?id=28584&e=23651».