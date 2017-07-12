عبداللطيف جميل تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله الفهد(صدى):

طرحت شركة عبد اللطيف جميل المتحدة، وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة أو أعلى، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من مدينة الرياض، وجازان.

وأعلنت الشركة، أن الوظائف المُتاحة على مسمى:

1- أمين صندوق – (الرياض).

2- مسؤول خدمة عملاء – (جازان).

وذكرت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من 10 يوليو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 1/ 8/ 2017م، عبر الرابط التالي « http://icareers.alj.com/en/job-search-results/».