تعليم الرياض يستعد لاستقبال طلابنا " سفراء العزم " من ظهران الجنوب - صحيفة صدى الالكترونية

عبد الرحمن الزهراني(صدى):

استعدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لاستقبال سفراء العزم من طلابنا وطالباتنا أبناء الحد الجنوبي ضمن برنامج سفراء الحزم والذي سينطلق يوم الأحد الموافق ٢٩ شوال وهو إحدى مبادرات وكالتي وزارة التعليم البنين والبنات حيث سينطلق في نسخته الثالثة بعد ما انطلق في مرحلته الأولى بمسمى سفراء الحزم وفي المرحلة الثانية أطلق عليه سفراء الأمل والثالثة سينطلق بمسمى سفراء العزم .

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع |أن البرنامج يستهدف أبناء وبنات المرابطين وشهداء الواجب في الحد الجنوبي في الإدارات التعليمية ( نجران ، جازان ، سراة عبيد ، صبيا ، ظهران الجنوب ) بهدف الوفاء بمسؤولية وزارة التعليم تجاه طلاب وطالبات أبناء جنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي وتمكين هؤلاء الطلاب والطالبات ممن عايشوا عاصفة الحزم ليكونوا سفراء لأقرانهم من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء المملكة لنقل مشاعرهم وتجاربهم لأقرانهم في الإدارات التعليمية الأخرى مما سيكون له الدور الكبير في تعزيز الوعي الكبير لدى الطلاب والطالبات عن ما يقدمه الوطن ورجاله من جهود لحماية أمنه ومقدساته ومكتسباته مشيرا أن تعليم الرياض هذا العام سيستضيف طلاب وطالبات أبناء وبنات المرابطين وشهداء الواجب التابعين لإدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب حيث سيعد لهم برنامج حافل يتضمن زيارات للأندية الموسمية يقومون فيها بالمشاركة مع أقرانهم في الأنشطة المختلفة في هذه الأندية إضافة إلى زيارات لأبرز معالم الرياض .

هذا وقد عقدت اللجنة المشرفة على مبادرة سفراء العزم بالرياض اجتماعا ترأسه مساعد المدير العام للشؤون التعليمية للبنين الأستاذ محمود بن عبدالله القويحص وأعضاء اللجنة المشكلة من الإدارات المعنية باستقبال سفراء العزم ( التوجيه والإرشاد – النشاط الطلابي – العلاقات العامة – الإعلام التربوي ) وذلك في الجانب الرجالي وفي الجانب النسائي عقد ذات الاجتماع برئاسة مساعد المدير العام للشئون التعليمية للبنات الأستاذة حنان بنت عبدالله السلطان مع الإدارات المرتبطة حيث تطرق الاجتماعان إلى الخطة والآلية التي ستجهزها الإدارات المعنية لاستقبالهم والبرامج والفعاليات التي ستقدم لهم والتي ستشمل زيارة العديد من المرافق السياحية والحضارية والعلمية في مدينة الرياض إضافة إلى زيارة العديد من الأندية الموسمية .