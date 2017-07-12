مفحط يصطدم بدورية مرور ويهرب في سعادة الرياض ومهرجان للتفحيط في نظيمها - صحيفة صدى الالكترونية

مفحط يصطدم بدورية مرور ويهرب في سعادة الرياض ومهرجان للتفحيط في نظيمها
شهد حي السعادة وتحديدا نهاية شارع الفروسية من جهة الشمال قبل قليل قيام مفحط يقود سيارة من نوع جيب تويوتا ، فضي اللون موديل حديث بعكس السير بعدما قام بفاصل من التفحيط ، الا انه تفاجأ بدورية مرور وجها لوجه فلم يكن منه الا ان حاول الرجوع للخلف للهرب منها الا ان رجل المرور وقف امامه ليقوم بدفع سيارة المرور والاتجاه للرصيف ، ومن ثم الهرب فيما قام سائق الدورية بمتابعته ولم يتسنى لنا معرفة هل تم القبض عليه ام لا .
محرر ” صدى ” تواصل مع عمليات المرور 999 وابلغهم بتفاصيل الحادثة .
يشار إلى أن طريق خريص باتجاه الشرق وتحديدا قرب شارع التراث بحي النظيم شهد بعد فجر اليوم تجمهرا وتفحيطا تسبب في ارباك سالكي الطريق وخاصة من أصحاب الشاحنات .
يذكر أن أهالي الحي قد ابدو انزعاجهم مرارا من تكرار مسلسل التفحيط على هذا الشارع تحديدا مما تسبب في حوادث مؤلمة في أوقات سابقة .
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 17 ساعة
أنا اول ماقريت العنوان(يهرب في سعادة)
بغيت اقول معليكم منه
جبو البياع الي باااع منه😂😂😂
بس زين اني قريت الخبر قبل اعلق
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
بغيت اقول عسى ماهو معطيها شيلات بعد وهو فقمة السعادة😂😂😂😂
X[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 16 ساعة
لابد من الحزم والشدة مع هالمستهترين وسجنهم والتشهير بهم في الاعلام لردعهم
مغابش[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 16 ساعة
هذا بلا أبوك ياعقاب
جاء الصيف وكثر فيه التفحيط
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 893 ] نشر منذ 16 ساعة
مجموعة هيلق همج ,, الحيوان عنده عقل احسن منهم
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 328 ] نشر منذ 15 ساعة
هدر الوقت فيما لا فائدة منه.
صدق من قال في الأمثال((الوقت كالسيف إن لم تقتله قتلك)).
كم أضاع الفراغ ،وقتل تضييع الوقت الكثير من شبابنا ،
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 15 ساعة
لابد من القضاء على المستهترين بأرواح البشر ,,
اماني صالح الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 15 ساعة
شي عجيب !!؟
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11285 ] نشر منذ 15 ساعة
عادي جدا يفحط و يصدم الدوريه لان العقاب سهل جدا
فلو كان العقاب قاسي مثل سحب السياره و بيعها بالحراج والجلد امام المجمعات التجاريه لتوقف هؤلاء المتهورين والمهايطين
كان زمان[ عدد التعليقات: 850 ] نشر منذ 14 ساعة
الله يصلح كل ضال ……
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 14 ساعة
مخالفات التفحيط بصفة خاصة والمرورية بصفة عامة ليست رادعة والدليل التمادي والإستهتار
يامرور هدر اموال المسلمين وتعريض حياتهم للخطر ستحاسبون عليها بالموقف العظيم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 14 ساعة
المفروض يسجنون المفحط و ولي امره ، سواءاً ابوه او اخوه او عمه ، او حتى امه ، اذا ماله والي غيرها ,,
شيخين[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 14 ساعة
والله اني اكثرواحد يكره التفحيط مثلي مثل اغلب الناس تكفون شددو العقوبة
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3708 ] نشر منذ 14 ساعة
المفحطين ارهابيين المفروض حقهم قصاص مثل الإرهابيين
الواقع[ عدد التعليقات: 4706 ] نشر منذ 12 ساعة
لافرق بين من يقتل بالسكين ومن يقتل بالسيارة كلاهما قاتل وتزهق ارواح بل القتل بواسطة السيارة اكثر شناعة وألم وربما اكثر من مقتول في نفس الوقت لذلك نرجوا من سعاد القضاة الأفاضل بالحكم بقتل المفحطين الذين قتلوا الناس لما في ذلك من افساد في الارض كبير وارهاب للا منين
سيف[ عدد التعليقات: 1738 ] نشر منذ 11 ساعة
البطاله والاجازة الطويله ولاننسئ تفشي المخدرات.
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1705 ] نشر منذ 9 ساعات
انتم حالة ميؤس منها ومستغنين عن ارواحكم, ونسأل انفسنا من اين يأتي الانتحاريين من كل صنف ولون , في الجد والهزل
ابو زهره[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 8 ساعات
عادي طالما المخالف تحل اموره وهو نايم في بيته
البلد مروريا من جرف في دحديرا
مغرد[ عدد التعليقات: 515 ] نشر منذ 8 ساعات
اينالمخدرات عنهم هذا شباب خايس وراهم مخدرات ولواط
تكفى ياحاكم الرياض[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
مايحدث عيب وتفشي للعديد من المخالفات الاخلاقية والاجتماعية وترويج للمخدرات، يجب الضرب بيد من حديد على هؤلا الخونة الفسقة البدون ومن مثلهم قاتلهم الله وخيب مسعاهم واهلكهم فرادًا وجماعات وسلط عليهم الأمراض وخاصة السرطان.