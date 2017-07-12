مفحط يصطدم بدورية مرور ويهرب في سعادة الرياض ومهرجان للتفحيط في نظيمها - صحيفة صدى الالكترونية

خاص(صدى):

شهد حي السعادة وتحديدا نهاية شارع الفروسية من جهة الشمال قبل قليل قيام مفحط يقود سيارة من نوع جيب تويوتا ، فضي اللون موديل حديث بعكس السير بعدما قام بفاصل من التفحيط ، الا انه تفاجأ بدورية مرور وجها لوجه فلم يكن منه الا ان حاول الرجوع للخلف للهرب منها الا ان رجل المرور وقف امامه ليقوم بدفع سيارة المرور والاتجاه للرصيف ، ومن ثم الهرب فيما قام سائق الدورية بمتابعته ولم يتسنى لنا معرفة هل تم القبض عليه ام لا .

محرر ” صدى ” تواصل مع عمليات المرور 999 وابلغهم بتفاصيل الحادثة .

يشار إلى أن طريق خريص باتجاه الشرق وتحديدا قرب شارع التراث بحي النظيم شهد بعد فجر اليوم تجمهرا وتفحيطا تسبب في ارباك سالكي الطريق وخاصة من أصحاب الشاحنات .

يذكر أن أهالي الحي قد ابدو انزعاجهم مرارا من تكرار مسلسل التفحيط على هذا الشارع تحديدا مما تسبب في حوادث مؤلمة في أوقات سابقة .