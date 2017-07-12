بالفيديو.. شخص يضع طفلة في شنطة السيارة وينطلق بسرعة جنونية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شخص يضع طفلة في شنطة السيارة وينطلق بسرعة جنونية
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر طفلة تجلس في «شنطة السيارة» الخلفية، وتمسح دموعها بين الحين والآخر.
وظهرت الطفلة في المقطع وهي جالسة في «شنطة السيارة»، لكن لم يعلم أحد صلة القرابة بين قائدة المركبة والطفلة، وإن كان والدها أم لا.
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، خاصة أن الطفلة تظهر عليها علامات الاستياء.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 18 ساعة
هذا حقير وواطي
وحق من يحطه تحت كفرات موترة وياااطااااه
الين مايساوي به القاااع
يااخوان بعطيكم اياها بأختصار
وخاصة لك يابوالخيل
شعب ماله حل وسلامتك🤔
اماني صالح الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 15 ساعة
الله يهدية !!؟
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13358 ] نشر منذ 15 ساعة
يا حبيبتي تحزن 😣
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3708 ] نشر منذ 15 ساعة
الله لا يوفقه مهما كان هذي طفلة وخاصة اذا هي بنته
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 14 ساعة
سنسمع خبره عن قريب ,,
خالد[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 12 ساعة
مسكينة جالسة ترفع الباب لا ينقفل
الواقع[ عدد التعليقات: 4706 ] نشر منذ 11 ساعة
أشكال بشر ولكنهم في حقيقتهم وحوش مفترسة الرجاء من الأمهات ان يحمون بناتهم من بعض الآباء القريبن من الحيونات في تصرفاتهم والاتصال على الشرطة والإمارة لإبلاغ عنهم فورا ليتم القبض عليهم وابعاد الاشرار الى دهاليز السجون لعنهم الله
سيف[ عدد التعليقات: 1738 ] نشر منذ 11 ساعة
الله يهدي الجميع.
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1705 ] نشر منذ 9 ساعات
هذي ببساطة متناهية محاولة قتل متعمدة , هذا انسان يفتقر الى كل المعاني الانسانية حتى الحيوانات تربأ بنفسها عن مثل هذا الخلق ومن صور المقطع يتحمل جزء كبير من المسئولية حين لم يبلغ الجهات المعنية في حينه واكتفى بنشر مقطع على الوسائط هذا اذا لم يكن عملا متفقا عليه بين الاثنين للحصول على اكبر عدد من المشاهدات حيث تأكد من عدم ظهور ارقام لوحة السيارة اثناء التصوير , سوف نسمع اخباركم قريبا ولن تعجزو الاجهزة المعنية ايها الاذكياء