بالفيديو.. شخص يضع طفلة في شنطة السيارة وينطلق بسرعة جنونية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر طفلة تجلس في «شنطة السيارة» الخلفية، وتمسح دموعها بين الحين والآخر.

وظهرت الطفلة في المقطع وهي جالسة في «شنطة السيارة»، لكن لم يعلم أحد صلة القرابة بين قائدة المركبة والطفلة، وإن كان والدها أم لا.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، خاصة أن الطفلة تظهر عليها علامات الاستياء.