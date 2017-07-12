الصين تقيم أول قاعدة عسكرية بالخارج في دولة عربية - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، بتحرك سفن تحمل أفرادا من الجيش الصيني في طريقها إلى جيبوتي من أجل إقامة أول قاعدة عسكرية لبكين في الخارج.

وبدأت الصين في العام الماضي إقامة قاعدة لوجستية في جيبوتي، العضو بجامعة الدول العربية، والتي تحتل موقعا استراتيجيا لإعادة تزويد السفن البحرية المشاركة في مهام حفظ السلام والمهام الإنسانية بالوقود قبالة سواحل اليمن والصومال على نحو خاص.

وقالت شينخوا في تقرير مقتضب في وقت متأخر أمس الثلاثاء، إن السفن غادرت من تشانجيانغ في جنوب الصين «لإقامة قاعدة دعم في جيبوتي».

وأثار موقع جيبوتي على الطرق الشمالي الغربي للمحيط الهندي القلق في الهند من أن تصبح جزءا آخر من «سلسلة اللؤلؤ» الصينية التي تضم تحالفات عسكرية وعتادا يطوق الهند وأيضا بنغلادش وميانمار وسريلانكا.