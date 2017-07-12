الصين تقيم أول قاعدة عسكرية بالخارج في دولة عربية - صحيفة صدى الالكترونية

الصين تقيم أول قاعدة عسكرية بالخارج في دولة عربية
أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، بتحرك سفن تحمل أفرادا من الجيش الصيني في طريقها إلى جيبوتي من أجل إقامة أول قاعدة عسكرية لبكين في الخارج.
وبدأت الصين في العام الماضي إقامة قاعدة لوجستية في جيبوتي، العضو بجامعة الدول العربية، والتي تحتل موقعا استراتيجيا لإعادة تزويد السفن البحرية المشاركة في مهام حفظ السلام والمهام الإنسانية بالوقود قبالة سواحل اليمن والصومال على نحو خاص.
وقالت شينخوا في تقرير مقتضب في وقت متأخر أمس الثلاثاء، إن السفن غادرت من تشانجيانغ في جنوب الصين «لإقامة قاعدة دعم في جيبوتي».
وأثار موقع جيبوتي على الطرق الشمالي الغربي للمحيط الهندي القلق في الهند من أن تصبح جزءا آخر من «سلسلة اللؤلؤ» الصينية التي تضم تحالفات عسكرية وعتادا يطوق الهند وأيضا بنغلادش وميانمار وسريلانكا.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 18 ساعة
حتى الصين ممتاز جدا القواعد الاجنبية منتشرة بكافة الدول العربية الان
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 15 ساعة
تحرك التنين الصيني في البلاد العربيه ,,
,, الله يكفينا شر لهيبه الحارق ,, آمين ,,
الواقع[ عدد التعليقات: 4706 ] نشر منذ 11 ساعة
لابد من الاتحاد العربي وتعرية العملاء والاستعداد للمواجهة والتجنيد العسكري اصبح واجب والاستعداد بكامل الاسلاحة والعتاد وتخزينها وتصنيعها ونرجوا إلغاء ما يسمى الجامعة العربية وإعلان الاتحاد العربي ولا يكون هناك مجاملة لأي حاكم عميل ولا يتم انتسابه الى الاتحاد العربي الا ان يوافق على شروط الاتحاد وتكون هناك قوات عربية كبيرة للتدخل في طاري او حرب على اي بلد عربي
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 541 ] نشر منذ 5 ساعات
كفووووووووو ياصين