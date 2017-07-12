باحثة: قطر انتهكت القانون الدولي لعدم التزامها باتفاق الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

باحثة: قطر انتهكت القانون الدولي لعدم التزامها باتفاق الرياض
قال نائبة مدير إدارة البحوث في مركز تريندز، ليا شيرود، إن «اتفاق الرياض تضمن مطالب واضحة انتهكتها قطر وردت على ذلك دول مجلس التعاون الخليجي».
وأضافت شيرود في تصريحات لـ«سكاي نيوز»: «أن كان هناك اتفاق بين عدة دول، خاصة إن كان مكتوبا فيجب على الدول احترامه والامتثال لما جاء فيه، وإلا سيكون ذلك انتهاكا للقانون الدولي»، موضحة أن هذا الانتهاك تنبأت به الاتفاقات وأوضحت إجراءات الرد عليه في حال حدوثه، مما يسمح للموقعين على الاتفاق باتخاذ إجراءات لمحاسبة من لا يلتزم بما ورد فيه».
وأوضحت: «وبما أن إحدى الدول الأعضاء لم تلتزم بالاتفاق بل وبالقانون التأسيسي لمجلس التعاون الخليجي، فإن الإجراءات التي اتخذت وستتخذ، مبررة قانونا، خاصة أن جميع الدول وقعت عليه، بما في ذلك قطر بمختلف قياداتها».
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 18 ساعة
السيدة الفاضلة ليا شيرود نائبة مدير إدارة البحوث في مركز تريندز قولك قطر انتهكت القانون الدولي غير صحيح حيث ان اتفاق الرياض تضمن مطالب واضحة فعلا انتهكتها قطر وردت على ذلك دول مجلس التعاون الخليجي
احب ان اوضح التالى للقراء الاعزاء:
اولا اتفاق الرياض فعلا كان مكتوب ولكن اتخذ صفة السرية ” مكتوب على كافة الاوراق سرى للغاية”
ثانيا لم تتخذ الامانة العامة لدول مجلس الخليج نشر تلك الاتفاقية للدول الاعضاء ولم يتم توزيعة على الامم المتحدة وجامعة الدول العربية لاعتماد الاتفاقية حيث انها كانت لها صفة السرية وبالتالى لا تعتبر تلك الاتفاقية ان لها الصفة الدولية و لا تخضع للقانون الدولى حيث لم تعتمد من الامم المتحدة و جامعة الدول العربية
وشكرا