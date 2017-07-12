بالصور.. الإطاحة بوافد بعد ساعات من نشله حقيبة مواطنة في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. الإطاحة بوافد بعد ساعات من نشله حقيبة مواطنة في جدة
أطاحت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، بوافد يمني، بعد ساعات من تلقيها بلاغا من مواطنة عن تعرضها للسرقة ونشل حقيبتها التي بها هويتها ونقود ومجوهرات وأدوية وجوال وبطاقات بنكية.
وكشفت مصادر، عن تلقي مركز العمليات الموحدة بلاغا يفيد بتعرض مواطنة للسرقة من خلال نشل حقيبتها من قبل شخص مجهول في حي الوزيرية أمس الثلاثاء، أثناء عبورها أحد الشوارع، وقامت بمساعدة شاهد عيان بإعطاء أوصافه للدوريات الأمنية.
وأضافت المصادر أنه على الفور مررت الدوريات مواصفات الجاني للدوريات السرية المنتشرة بالمحافظة، ورصدت دورية شخصاً يحمل نفس المواصفات وطلب قائدها منه التوقف إلا أنه رفض الاستجابة وحاول الهرب بمركبته داخل أحد الأحياء، لكن الدوريات الأمنية نجحت في محاصرته وإلقاء القبض عليه.
وأوضحت المصادر أنه بعد تفتيش سيارة الجاني الذي اتضح أنه وافد من الجنسية اليمنية، عثر بداخلها على المسروقات، وتم تسليمها برفقة الجاني لشرطة جدة التي تحفظت عليه لإحالته للنيابة العامة.
جعيفص[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 19 ساعة
بس الستايل كووووول عالآخر! 😎👦
محمد ابو صالح بريده[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 19 ساعة
العنة الله عليك وشكلك ياقذر
سمر[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 19 ساعة
ياخوفي على هالبلد والمواطن من كثرة الأجانب
مواطن[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 18 ساعة
هذا الاجنبي وهذي سواياه رحلوهم خل البلد تنظف
حرامي الفاعل يمني
يرش الحريم في اسواق جده بالاسيد سوري,,,,,,,,الخ
هذي فايدة الاجانبي
انا اطالب بفرض رسوم دراسيه وصحيه على من سيبقا منهم في البلد
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 18 ساعة
هذا الشخص مشاكله كثيرة
ومهما ترحل يرجع ثاني مره🤔
نـايف العــنزي[ عدد التعليقات: 906 ] نشر منذ 16 ساعة
البنغالية صاروا اطلق من ابو يمن والسوري والله المفروض ترحيل وعدم استقبال هالجناسي المخيسة
كل يوم مسوين مشكلة امس سوري يرش مادة خطرة على الحريم واليوم يمني حرامي وبكرا الله العالم
نـايف العــنزي[ عدد التعليقات: 906 ] نشر منذ 16 ساعة
على خلفية قضية قيام سوري لاجئ بضرب مواطن أثناء نومه بمطفأة سجائر زجاجية على رأسه ثم خنقه باستخدام وشاح، الأمر الذي أدى إلى وفاته في الثالث ، قضت محكمة ألمانية بالسجن مدى الحياة في حق الاجئ.
وأوضحت المحكمة أن خلفية الحادث ترجع إلى خلاف على 200 يورو المنايا ماسلموا من السوارية
الحربي[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 15 ساعة
بِسْم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة، ركزوا زين ياقراء صحيفة صدى على الكتابة الانقليزية على ابويمن الحرامي I will be OK
معناها: سأكون بخير ( تمام) .
ستكون بأتم حال وانت داخل السجن يابويمن الحرامي.
سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم.
مع وافر المحبة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 14 ساعة
قصوا يده وعلقوها برقبته ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11285 ] نشر منذ 14 ساعة
لو قطعت يده ورجله ورحل الى بلاده كان ما يقدر يرجع مره ثانيه