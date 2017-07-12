الكويت مستعدة لاستضافة " مؤتمر إعمار " مناطق العراق المحررة - صحيفة صدى الالكترونية

الكويت(صدى):

أبدى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس الثلاثاء، استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق، وذلك قبل نهاية العام الجاري.

وأعرب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عن تهانيه لحكومة العراق وشعبها، بالانتصار التاريخي على تنظيم داعش الارهابي في الموصل.

من ناحيته، أعرب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عن شكره وتقديره لأمير الكويت على المبادرة، قائلا إنها تجسد عمق أواصر العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.