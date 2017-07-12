 طقس شديد الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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طقس شديد الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة اليوم

طقس شديد الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة اليوم
حمود العنزي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، شديد الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة ، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تصل إلى أقل من 2 كم على مناطق شرق ووسط وجنوب المملكة كذلك على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر، وسماء غائمة جزئياً وطقس لطيف على مرتفعات جنوب غرب المملكة .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم ساعة على الجزء الشمالي و الأوسط، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 -40 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.


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