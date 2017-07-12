المتهم بسكب مادة حارقة على السيدات يكشف سبب استهدافه لهم - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أقر «حارق النساء»، خلال التحقيقات الأولية معه، أنه أقدم على سكب مادة حارقة على مجموعة من النساء أثناء وجودهن في أحد المجمعات التجارية بجدة بهدف الانتقام من كل الفتيات والنساء بعدما رفض عدد من الفتيات الزواج منه.

وكشفت مصادر مطلعة أن الجاني -سوري الجنسية- قال إنه كان يستهدف كل النساء والفتيات بطريقة عشوائية دون ترصد، مؤكداً أن الفتيات اللائي تعرضن للإيذاء لا علاقة لهن بأزمته النفسية، موضحا أن دوافع فعلته بملاحقة النساء وإيذائهن بمادة الأسيد الحارقة تعود إلى أزمة نفسية خلقت عداء بينه وبين الفتيات، بعدما تصدين له أكثر من مرة ورفضن الزواج منه، وفقا لصحيفة عكاظ.

وألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، أمس الثلاثاء، القبض على المتهم بسكب مادة حارقة على عدد من النساء.