بالفيديو.. الأحوال المدنية تستبدل موظفيها بآخرين من الصم والبكم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أجرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تجربة فرضية، باستبدال الموظفين بأحد فروعها بآخرين من فئة الصم والبكم يقومون هم باستقبال المراجعين لإنجاز أعمالهم .

ونشرت الأحوال المدنية، مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يظهر معاناة المواطنين من فئة الصم والبكم وتفاعل المواطنين حولها، حيث واجه العديد من المراجعين صعوبة في التعامل معهم لعدم إمكانية التواصل بلغة الإشارة، قبل أن يعطوهم الموظفون جهازا يشرح فيه التجربة ويوضح إطلاق خدمة جديدة لخدمة الصم والبكم.

وأظهر الفيديو تفاعلا إيجابيا من المواطنين حول التجربة حيث تحلوا جميعاً بالصبر وحاولوا التواصل مع الموظفين الصم والبكم، كما عبروا عن ترحيبهم بالتجربة والجهاز الذي خصص لخدمة هذه الفئة، مثمنين جهود الأحوال المدنية وحرصها على خدمة الجميع.