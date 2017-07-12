الأربش: لم يصدر خبر صحيح عما يحدث بالشورى منذ تعييني - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكدت الكاتبة وعضو مجلس الشورى كوثر الأربش، أنه لم يصدر أي خبر صحيح عما يحدث داخل المجلس منذ تعيينها عضواً في المجلس، مشيرة إلى أنها لا تعلم هل السبب هو وجود فجوة بينه وبين الإعلام أم سبب آخر؟.

وقالت الأربش، ردا على تغريدة تتهم أعضاء الشورى بأن أغلب قراراتهم ضد المواطن، مستشهداً برفض الشورى إقرار الرياضة داخل مدارس البنات قبل أن تقرها وزارة التعليم: «وماذا تعرفون عن قرارات المجلس؟ لا توجد حلقة وصل بين عمل المجلس والناس! إلا الإعلام الانتقائي للأسف».

وأضافت: «منذ طالتني الثقة الملكية وانضممت للشورى، لم يصدر خبر واحد صحيح أو كامل عما يحدث في المجلس، إما فجوة بين الإعلام والمجلس أو سبب آخر لا أعرفه».