نجل ترامب: لم أخبر والدي بلقاء المحامية الروسية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال دونالد ترامب جونير، نجل الرئيس الأمريكي، أمس الثلاثاء، إنه لم يخبر والده عن لقائه أثناء حملة الانتخابات الرئاسية بمحامية روسية عرّفه عليها وسيط، أبلغه أن بحوزتها معلومات من الحكومة الروسية من شأنها الإضرار بالمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وأوضح ترامب الابن لشبكة فوكس نيوز: ” كلا، كان هذا مجرد لا شيء. لم يكن هناك شيء لقوله “.

وأضاف أن لقاءه بالمحامية الروسية ناتاليا فيسيلنيتسكايا في 9 يونيو 2016 في برج ترامب بنيويورك “كان مجرد 20 دقيقة أهدرت سدى بكل ما للكلمة من معنى وهذا كان مخزيا “.

وكان ترامب الابن قد نشر عبر تويتر في وقت سابق الثلاثاء أربع صفحات من رسائل إلكترونية تتضمن كيفية الإعداد للقاء المحامية الروسية.

ويتبين من هذه الرسائل أن الابن البكر للرئيس الأميركي عبر على الفور عن اهتمامه بالأمر. وكتب للوسيط الذي عرض عليه تدبير لقاء مع المحامية ناتاليا فيزيلنيتسكايا “إذا كان ما تقوله صحيحا فالفكرة تروق لي كثيرا، وخصوصا إذا تم الأمر خلال هذا الصيف”.