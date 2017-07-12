أسعار النفط تغلق على ارتفاع - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أغلقت أسعار النفط تعاملاتها، أمس الثلاثاء، على ارتفاع بأكثر من واحد بالمئة بالتوازي مع صعود العقود الآجلة لزيت التدفئة بفعل تقارير تظهر خفض توقعات إنتاج النفط الأمريكي وتراجع في مخزونات المنتجات الأوروبية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 64 سنتا بما يعادل 1.4 % ليتحدد سعر التسوية عند 47.52 دولار للبرميل، كما ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 64 سنتا أيضا أو 1.4 % ليغلق عند 45.04 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار عقود زيت التدفئة الأمريكية 1.6 % معززة هوامش أرباح المنتجات.