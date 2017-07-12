⁠⁠⁠⁠⁠150 شخصا يعلنون إقلاعهم عن التدخين في معرض «كفى» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أقامت جمعية «كفى» للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة ممثلة بقسم المعارض معرض تعريفي بمطار الملك عبدالعزيز -الصالة الجنوبية- خلال اسبوع أعلن خلالها 150 شابا وشابة رغبتهم في العلاج وتم تحويلهم لعيادات كفى الثابتة.

وأكد مدير عام الجمعية بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ، أن المعرض والذي كان يحتوي على بروشورات توعوية وأعضاء مسرطنة وعروض مرئية زاره ما يزيد عن 2000 شخص من كلا الجنسين من زوار المطار من مختلف الجنسيات وقد نجح بتحويل 150 منهم من المدخنين الى عيادات كفى مقدما شكره لإدارة المطار على تعاونها في تحقيق رسالة الجمعية.

وبيّن الشيخ أن قرار الضريبة الانتقائية يعد خطوة مباركة في سبيل التضييق على بائعي التبغ والشركات المصدرة حيث أن عدد الحالات الراغبة في العلاج والتخلص من السموم في تزايد مستمر.