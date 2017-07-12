وزير الخارجية السوداني يحذر من اتجاه بلاده إلى الحرب - صحيفة صدى الالكترونية

وزير الخارجية السوداني يحذر من اتجاه بلاده إلى الحرب
حذر وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أمس الثلاثاء، من أن بلاده قد تتجه مرة أخرى إلى الحرب، إذا لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وذلك عشية قرار سيتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه المسألة.
وقال غندور إن احتمال استمرار العقوبات “غير مقبول”، مضيفا “نحن لا نتوقع أي شيء سوى رفع العقوبات.. قرار آخر سيكون غير منطقي وغير مقبول”.
وأوضح أن قرار إدارة ترامب سيكون له “تأثير على الحرب والسلام” في السودان، مضيفا أنه “إذا تم الإبقاء على العقوبات، فإن المجموعات المسلحة ستتشدد في مواقفها”.
وأضاف أنه في حال رفع العقوبات سيترتب على ذلك انضمام الحركات المتمردة إلى المفاوضات والحوار، وإذا لم يتم رفعها فإنها ستستمر في الحرب.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11262 ] نشر منذ 2 ساعتين
اي حرب الله يهديك ؟ ما خلصتوا من الحرب مع جنوب السودان بعد الانفصال
الفنان رامز جلال[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
عمل السبوع ليوم المولود سنة مؤكدة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها
الرسول يشجع على عمل السبوع للمولود في الشريعة الإسلامية
عمل السبوع للمولود من موجبات دخول جنة الفردوس الأعلى
أدلة استحباب السبوع
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ليفرحوا هو خير مما يجمعون
جميع الأديان السماوية تقول إن عمل السبوع سنة مؤكدة يثاب فاعلها ولا يعاقب تتركها
من ينكر السبوع للمولود مريض نفسي