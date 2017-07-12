وزير الخارجية السوداني يحذر من اتجاه بلاده إلى الحرب - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

حذر وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أمس الثلاثاء، من أن بلاده قد تتجه مرة أخرى إلى الحرب، إذا لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وذلك عشية قرار سيتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه المسألة.

وقال غندور إن احتمال استمرار العقوبات “غير مقبول”، مضيفا “نحن لا نتوقع أي شيء سوى رفع العقوبات.. قرار آخر سيكون غير منطقي وغير مقبول”.

وأوضح أن قرار إدارة ترامب سيكون له “تأثير على الحرب والسلام” في السودان، مضيفا أنه “إذا تم الإبقاء على العقوبات، فإن المجموعات المسلحة ستتشدد في مواقفها”.

وأضاف أنه في حال رفع العقوبات سيترتب على ذلك انضمام الحركات المتمردة إلى المفاوضات والحوار، وإذا لم يتم رفعها فإنها ستستمر في الحرب.