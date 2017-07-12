بعد نجاحاته في مهرجان الجنادرية الحرس الوطني يشارك بسوق عكاظ - صحيفة صدى الالكترونية

معيض المسيلي(صدى):

أعلنت وزارة الحرس الوطني، مشاركتها في فعاليات سوق عكاظ بدورته الحادية عشر، والذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني، ويقام في الفترة من 18 حتى 28 من شهر شوال الجاري.

وتعدّ مشاركة الحرس الوطني الأولى من نوعها في المهرجان من خلال إقامة جناح خاص يحكي تاريخ ومسيرة الحرس الوطني الكبيرة ، ومايقدمه من خدمات جليلة للوطن والمواطن سواء في المجال العسكري والأمني في حفظ وحماية حدود الوطن وأمنه وخدمة ضيوف الرحمن ، أو في المجال الطبي والثقافي والتعليمي .

يُشار بأن وزارة الحرس الوطني تشارك كل عام ضمن منظومة الجهات الأمنية المكلفة بالتنظيم الأمني والميداني .