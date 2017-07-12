قرقاش: الحل المؤقت لأزمة قطر ليس حكيما - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أنه يجب التصدي لدعم قطر للتطرف والإرهاب وتقويض الاستقرار الإقليمي، موضحا أن الحلول المؤقتة ليس حلا حكيما.

وأضاف قرقاش في تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن ” الأزمة ليست ضمن أربع دول خليجية، ولكنها بسبب دولة غنية تروج لأجندة متطرفة وفي حالات كثيرة لدعم منظمات إرهابية “.

وأوضح قرقاش أن السياسية القطرية منذ 1995 تعد كارثية للمنطقة، وهي بؤرة دعم الإرهاب والتطرف، لكنه أردف أن “لدينا فرصة ذهبية لتغيير ذلك”، مشيرا إلى أن الأزمة الخليجية مع قطر لها عدة عوامل أولها غياب الثقة ثم التطرف والإرهاب ومن ثم تقويض الاستقرار الإقليمي.