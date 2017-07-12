تدريبات صباحية ومسائية للأخضر الشاب في الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

واصل منتخب الشباب، تدريباته اليومية في معسكره الإعدادي الذي يقام في محافظة الطائف، استعدادًا للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2018م، حيث تستضيف مدينة الدمام التصفيات أواخر شهر أكتوبر المقبل.

وانطلقت الحصة التدريبية أمس الثلاثاء، بفترة صباحية، حرص من خلالها المدرب الوطني خالد العطوي على تطبيق عدد من التمارين الدفاعية، من خلال الكرات العرضية المقوسة خلف المدافعين.

وفي الفترة المسائية طبق اللاعبون تمارين تكتيكية وبعض التمارين اللياقية بهدف المحافظة على المعدل اللياقي.

من جانبه، أثنى المدرب خالد العطوي على النتائج الأولية للمعسكر، مبينًا أنه تم رسم أهداف لهذا المعسكر، وحتى الآن لازال الفريق يسير بالطريق الصحيح نحو تحقيقها.

وأضاف: “اللاعبون يستجيبون للفلسفة التدريبية بشكلٍ كبير، أشكر الجميع على حرصه لتطبيق التدريبات اليومية، والتزامهم اليومي في الحضور والانصراف وكذلك البرامج اليومية التي تحدد لهم”.