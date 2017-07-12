بالفيديو.. ثور غاضب يعتدي على سائق بالهند - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أعتدى ثور غاضب على سائق دراجة نارية في أحد الشوارع بالهند دون سابق إنذار.

ظهر الثور في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يقف بجوار ثور آخر على جانب الطريق وينظر إلى المارة قبل أن يتقدم للأمام وينطح سائقا يركب دراجة نارية، إذ طرحه أرضا.

بعد ثوان من الحادث، ابتعد الثوران عن الطريق وكأن شيئا لم يحدث، فيما وقف سائق دراجة نارية في الطريق المقابل ليطمئن على الضحية.