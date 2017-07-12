طفلة برأس متضخم تتحدى توقعات الأطباء وتنجو من الموت بأعجوبة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تمكنت طفلة بريطانية تعاني من حالة مرضية نادرة، أدت إلى تضخم رأسها بشكل غير طبيعي، من مخالفة توقعات الأطباء، بعد أن نجت من الموت بأعجوبة، على الرغم من رفع أجهزة الدعم عنها.

وكان الأطباء توقعوا أن تفارق ليديا جيرمون الحياة في غضون 24 ساعة، عشية ليلة رأس السنة 2016، إلا أن الطفلة لا تزال تكافح للبقاء على قيد الحياة بعد نحو عام ونصف العام .

وولدت ليديا وهي تعاني من حالة نادرة تدعى ” متلازمة داندي ووكر ” تتسبب بتراكم كمية كبيرة من السوائل في الدماغ، وأراد والداها نقلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتحصل على العلاج المناسب، قبل أن توافق هيئة الصحة البريطانية على إجراء عملية جراحية رائدة لإنقاذ حياتها.

وعانت ليديا من التهاب السحايا وتعفن الدم خلال حياتها القصيرة، كما أن الضرر الذي لحق بها نتيجة ذلك أدى إلى إصابتها بالشلل الدماغي، وتم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنها في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، إلا أنها ظلت تكافح وتحسنت حالتها بشكل تدريجي.

وأمضت ليديا أكثر من نصف حياتها في المستشفى، وتقول والدتها إنها كانت في كل مرة تفاجىء الأطباء وتخالف توقعاتهم، ويأمل والدا الطفلة الشجاعة أن يتمكن الأطباء من علاجها ومنحها فرصة جديدة للحياة بشكل طبيعي، وفي نفس الوقت، شكلت ليديا مثالاً يحتذى للكثير من الآباء للاستمرار في الكفاح للحفاظ على حياة أطفالهم الذين يعانون من أمراض يعجز الطب عن علاجها.