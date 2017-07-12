بالفيديو.. شاب يتقدم للزواج من حبيبته أثناء اعتقاله - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شاب يتقدم للزواج من حبيبته أثناء اعتقاله
قرر شاب أمريكي أن يتقدم للزواج من حبيبته في أسوأ ظرف ممكن، حيث انحنى على ركبته وعرض عليها الزواج وهو قيد الاعتقال، قبل ذهابه إلى السجن.
وكان براندون طومسون في منزله بمدينة مسكوجي في ولاية أوكلاهوما، يحتفل بعيد ميلاده يوم 4 يوليو (تموز) الجاري الذي يصادف عيد الاستقلال، عندما وصلت الشرطة لاعتقاله، على خلفية 6 مذكرات اعتقال صادرة بحقه.
وبعد أن وضع رجال الشرطة الأصفاد في يديه، سأل براندون والدته إن كان بإمكانه عرض الزواج على حبيبته، ووافقت الأم على الفور، بل وسألت الضباط إن كان بإمكانها أن تحضر خاتم الزواج، ووافق الضباط على هذا العرض الغريب.
وعلى الرغم من أن يدي براندون كانتا خلف ظهره، إلا أنه ركع على إحدى ركبتيه، وسأل لياندريا كيث إن كانت تقبل الزواج منه، وكان عرض الزواج مفاجئاً للعروس، التي وافقت على الزواج من براندون، رغم أنه كان في طريقه إلى السجن برفقة ضباط الشرطة.
ونظراً لأن يديه كانتا مقيدتين خلف ظهره، لم يكن براندون قادراً على تقديم خاتم الزفاف لعروسه، مما دفع أحد الضباط إلى فك الأصفاد من يديه، ليمنحه فرصة لتقديم الخاتم كما جرت العادة في مثل هذه المناسبة، ومن ثم تعانق العروسان، ونقل براندون إلى قسم الشرطة، قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة في اليوم التالي.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 17 ساعة
ههههههههه هههههههههه
صادره بحقه ٦مذكرات اعتقال
وراااااااايق الاخ بعد😂😂😂😂
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 17 ساعة
٦ مذكرات اعتقال هذي بروحها كفيلة بأصابتك بضعف جنسي وعقم طول الحياة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
عمانية وافتخر[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ 17 ساعة
ونعم الزوج صراحه ..!
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 16 ساعة
ههههههه ههههههههه
وش الي نعم الزوج
تعوذي من ابليس ياعمانية
الرياااال خريج سجون راعي سوابق
ومسوي رومنسي😂😂😂😂😂
ذكرني بواحد ماخلى حد مأذي الخليقة كلهم
ويوم من الايام فالمسجد قاعد يدعي
اول مره يخش المسجد
يقول اللهم جنبنا الحرام وعيال الحرام
قلت وين في بن حرام غيرك أصلآ فالحارة
هههههه هههههه
حطمت نفسيتة
معد شفته فالمسجد خير شر
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁😁
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3708 ] نشر منذ 15 ساعة
الخبيثون للخبيثات
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 15 ساعة
حياة بهيميه فى غرابه منما يفعلون ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11285 ] نشر منذ 14 ساعة
يعني بيتزوجها في السجن . المفروض تقضي معه شهر البصل في السجن
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13358 ] نشر منذ 14 ساعة
😂😂
استغفر الله العظيم