سجن سوري قتل مواطنه بسبب 200 يورو في ألمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

على خلفية قضية قيام سوري لاجئ بضرب مواطن أثناء نومه بمطفأة سجائر زجاجية على رأسه ثم خنقه باستخدام وشاح، الأمر الذي أدى إلى وفاته في الثالث ، قضت محكمة ألمانية بالسجن مدى الحياة في حق الاجئ.

وأوضحت المحكمة أن خلفية الحادث ترجع إلى خلاف على 200 يورو دين لم يستطع المتهم ردها للقتيل. وخلال المحاكمة قال المدعى عليه، إنه لم يكن متواجدا في مكان الحادث، بيد أنه لم ينجح في إقناع القضاة بذلك، وفقا لوسائل إعلام ألمانية.

وأضاف ملف القضية أن الجاني والقتيل تعرفا على بعضهما خلال رحلة الهرب من سوريا إلى ألمانيا. وكان الجاني الذي لا يستطيع القراءة ولا الكتابة، يستعين باللاجئ الأصغر منه لتعلم اللغة وللحصول على دعم مادي. وهذه الصلة الوثيقة كانت السبب في سماح الجاني للقاتل بالمبيت عنده ليلة الحادث.