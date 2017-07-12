معمرة أمريكية تعزو طول عمرها بحمية غنية بالتوابل - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

احتفلت ماريا لوبيز يوم السبتالماضي بعيد ميلادها الـ 110، وسط العديد من أفراد عائلتها في مقهى مكس مكس في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.

وقالت ابنة لوبيز، روزماري غالفان، بأن اتباع نظام غذائي غني بالتوابل الحارة هو السر في طول عمر والدتها، وأضافت الابنة ” ساهمت الحمية الغذائية الغنية بالتوابل الحارة لدى والدتي بشكل كبير في تمتعها بصحة جيدة. إنها تستخدم الفلفل الحار دائماً في طعامها “.

ويذكر بأن المعمرة لوبيز، لديها ابنة واحدة وأربعة أحفاد متزوجين ولديهم 10 أبناء. وكانت لوبيز انتقلت إلى سان أنطونيو من المكسيك عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها، وتزوجت من والد غالفان، حيث دام زواجهما 50 عاماً قبل أن يتوفى زوجها.

وبعد وفاة زوجها الأول، تزوجت لوبيز مرة أخرى من رجل في الـ 90 من عمره التقت به في مركز لرعاية المسنين .