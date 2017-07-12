معمرة أمريكية تعزو طول عمرها بحمية غنية بالتوابل - صحيفة صدى الالكترونية

معمرة أمريكية تعزو طول عمرها بحمية غنية بالتوابل
احتفلت ماريا لوبيز يوم السبتالماضي بعيد ميلادها الـ 110، وسط العديد من أفراد عائلتها في مقهى مكس مكس في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.
وقالت ابنة لوبيز، روزماري غالفان، بأن اتباع نظام غذائي غني بالتوابل الحارة هو السر في طول عمر والدتها، وأضافت الابنة ” ساهمت الحمية الغذائية الغنية بالتوابل الحارة لدى والدتي بشكل كبير في تمتعها بصحة جيدة. إنها تستخدم الفلفل الحار دائماً في طعامها “.
ويذكر بأن المعمرة لوبيز، لديها ابنة واحدة وأربعة أحفاد متزوجين ولديهم 10 أبناء. وكانت لوبيز انتقلت إلى سان أنطونيو من المكسيك عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها، وتزوجت من والد غالفان، حيث دام زواجهما 50 عاماً قبل أن يتوفى زوجها.
وبعد وفاة زوجها الأول، تزوجت لوبيز مرة أخرى من رجل في الـ 90 من عمره التقت به في مركز لرعاية المسنين .
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 17 ساعة
هذي شكلها الي بتورث أميركا كلها
اهم شي لاتتسين بعد ماتدفنينهم
تطفين اللمبات معك وانتي طالعه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
علي[ عدد التعليقات: 1016 ] نشر منذ 17 ساعة
تعزو طول عمرها للحمية والتوابل ؟ !!!
عجيب !!! وربي وين هو من الموضوع الله ياخذك .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 15 ساعة
هههههههه استغفر الله ,,,
,,, طول العمر وقصره بيد الله ، بلاتوابل بلا بطيخ اصفر ,,
,, عمرها ورزقها وسعادتها من شقاها ، هذا كله مكتوب وهي في بطن امها ,,
,,, ولكن من لادين له لايصدق هاالكلام الإلاهي ,,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11285 ] نشر منذ 15 ساعة
التوابل ما تطول العمر بقدر ما تحرق الامعاء
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13358 ] نشر منذ 14 ساعة
الجهل مشكله 😆
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3708 ] نشر منذ 9 ساعات
الإعمار بيد الله بس بعد الاهتمام بالصحة ان شاء الله يطيل العمر والإنسان ماهو عايش اكثر من اللي الله كتبه له