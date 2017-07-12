الجوازات توضح طريقة تقديم طلب تمديد تأشيرة الزيارات العائلية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة بشكل إلكتروني للأفراد الذين قاموا بإصدار تأشيرات زيارة من خلال خدمة تمديد تأشيرات الزيارة العائلية المقدمة من المديرية عبر بوابة «أبشر».

وأضافت المديرية، أمس الثلاثاء، أنه يجب أن يتم مراعاة النقاط التالية قبل طلب عملية التمديد: «أولا: وقت التمديد يكون قبل نهاية صلاحية التأشيرة بسبعة أيام على الأقل، أو أن يكون مضى على انتهاء التأشيرة أكثر من ثلاثة أيام، ثانيا: ألا تتجاوز مدة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يوما من تاريخ دخول المملكة».