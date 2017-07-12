بالفيديو.. المفتي: يجب التغاضي عن بعض الشروط لتيسير قبول الشباب بالكليات العسكرية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

طالب مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، بتسهيل التحاق الشباب بالكليات العسكرية والأمنية لاستثمار طاقاتهم وقدراتهم في الدفاع عن الوطن بدلا من التسكع في الشوارع والطرقات والسفريات.

وقال المفتي، خلال لقائه في برنامج ” فتاوى ” على قناة ” السعودية “، إنه يجب التغاضي عن بعض الشروط التي لا تؤثر لتيسير قبول الشباب في الكليات العسكرية والأمنية، من أجل استثمار طاقاتهم وقدراتهم في الدفاع عن بلاد الإسلام والحرمين الشريفين، مؤكدا أن جنودنا مسلمون ويجاهدون في سبيل الله وأثبتوا كفاءتهم في التصدي للعدو وأنهم درع حصين للأمة، مشيراً إلى أن حقهم علينا كبير بالدعاء لهم، سائلاً الله أن يفرج همهم ويكشف غمهم ويثبت قلوبهم.