ضبط 37 وافدًا لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل بالجوف - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

أعلن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، أمس الثلاثاء، أن حملتين أمنيتين موسعتين، أسفرتا عن ضبط 37 وافدًا من جنسيات مختلفة، لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل.

وأوضح النومس، أنه تم تسليم المضبوطين لجهة الاختصاص، كما تم الاشتباه في وافد لحيازته مبلغ مالي وقطعتي مجوهرات، وتم تسليمه لمركز شرطة زلوم.

ونفذت شرطة منطقة المنطقة الحملة تنفيذًا للأمر السامي ضمن خطة الحملة الوطنية لتعقب مخالفي نظام العمل والإقامة وأمن الحدود، واستهدفت موقعين حراج الأغنام، وطلعت عمار/ العمارية، بمشاركة ” قوة الضبط الميداني، إدارة التحريات والبحث الجنائي، وقوه المهمات والواجبات الخاصة، وإدارة دوريات الأمن، وإدارة مرور الجوف. بالإضافة لمفتشي مكتب العمل “.