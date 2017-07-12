أخصائية تغذية تجري عملية ولادة لامرأة في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أنقذت أخصائية التغذية بمستشفى الملك فهد بجدة ود سليمان أزهر، وبمساعدة من الدكتور محمد جبريل، إحدى النساء اللاتي حضرن في حالة طارئة.

وحضرت امرأة من الجنسية السودانية إلى مستشفى الملك فهد بجدة، صباح أمس الثلاثاء، وبدأت في الصراخ عند مدخل المستشفى بسبب آلام الولادة، وخلال لحظات تم إسعافها وقامت أخصائية التغذية بتوليدها بمساعدة من الدكتور محمد جبريل، سوداني الجنسية من قسم الطوارئ، وتم نقل الطفل والأم إلى مستشفى الولادة والأطفال؛ للاطمئنان عليهما.