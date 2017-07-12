أخصائية تغذية تجري عملية ولادة لامرأة في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

أخصائية تغذية تجري عملية ولادة لامرأة في جدة
أنقذت أخصائية التغذية بمستشفى الملك فهد بجدة ود سليمان أزهر، وبمساعدة من الدكتور محمد جبريل، إحدى النساء اللاتي حضرن في حالة طارئة.
وحضرت امرأة من الجنسية السودانية إلى مستشفى الملك فهد بجدة، صباح أمس الثلاثاء، وبدأت في الصراخ عند مدخل المستشفى بسبب آلام الولادة، وخلال لحظات تم إسعافها وقامت أخصائية التغذية بتوليدها بمساعدة من الدكتور محمد جبريل، سوداني الجنسية من قسم الطوارئ، وتم نقل الطفل والأم إلى مستشفى الولادة والأطفال؛ للاطمئنان عليهما.
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
ايش المطلوب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11262 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب مبروك والحمد لله على السلامه والشكر للاخصائيه والدكتور
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 630 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه