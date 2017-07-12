بالفيديو والصور.. التحام شاحنتين إثر حادث تصادم مروع في عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصورا للحادث المروري الذي وقع مساء الثلاثاء، بين شاحنتين على الطريق الرابط بين مركز بحر أبو سكينة ومحافظة محايل عسير.

وأظهر الفيديو والصور، التحام الشاحنتين اللتين يبدو أن إحداهما انحرفت عن مسارها أو حاولت التجاوز فاصطدمت بها الأخرى بعدما لم تتمكن من تفاديها، ما أدى إلى إغلاق مساري الطريق لعدة ساعات، في حين شرعت الجهات الأمنية المختصة في إبعاد الشاحنتين عن الطريق؛ لإعادة فتح الطريق أمام السيارات.