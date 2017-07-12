أخضر الناشئين يواصل تدريباته في الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

واصل منتخب الناشئين، تدريباته أمس الثلاثاء، ضمن معسكره الإعدادي المقام بمنطقة الباحة ويستمر حتى العشرين من شهر يوليو الجاري، تحضيرًا للمشاركة في تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2018 التي يستضيف فيها الأخضر مجموعته منتصف سبتمبر المقبل بالرياض.

وبدأت الحصة التدريبية في تمام الخامسة مساءً على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالجري حول الملعب، تبعه تمارين الاحماء، عقب ذلك أجرى اللاعبون تمرين تكنيكي، واختتمت الحصة بمناورة على ثلاثة أرباع مساحة الملعب.

ويجري منتخبنا تمارينه الأربعاء، على حصتين صباحية في الصالة الرياضية بمقر سكن البعثة، ومسائية على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في تمام الخامسة. يذكر أن مجموعة منتخبنا لدرجة الناشئين في التصفيات المقرر انطلاقها منتصف سبتمبر المقبل بالرياض تضم إلى جواره منتخبات البحرين، الأردن، أوزباكستان، وسريلانكا.