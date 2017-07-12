البحرين تدين التفجيرين الإرهابيين بمدينتي شمن وكرم ايجنسي بباكستان - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

أدانت البحرين بشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينتي شمن وكرم ايجنسي بباكستان، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن خالص التعازي والمواساة إلى الحكومة والشعب الباكستاني ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى جراء هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة المبادئ الدينية والإنسانية، وتستهدف زعزعة أمن واستقرار باكستان.

وأكدت الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية باكستان الإسلامية ووقوفها معها في حربها ضد الإرهاب ودعمها لجهودها الرامية لترسيخ دعائم الأمن والسلم، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء على كل مسبباتها.