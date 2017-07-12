" شرطة المجاردة " تحقق في واقعة تخزين البول في محل فواكه - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

حققت شرطة محافظة المجاردة بمنطقة عسير بالتعاون مع بلدية المحافظة في واقعة ضبط عامل في محل للخضار والفواكه يخزن كمية من البول في كيس بلاستيكي على أحد رفوف المحل.

وكان أحد المواطنين قد لاحظ الكيس داخل المحل، فواجه العامل الذي ارتبك وحاول الهروب من المحل؛ إلا أن الزبائن الموجودين في المحل أمسكوا به وأبلغوا الشرطة.

وبعد حضور الدوريات الأمنية ومندوب من البلدية للموقع وسماعهم أقوال العامل، اعترف بأنه هو من تبول في الكيس، وألقي القبض عليه بعد ذلك من قبل الشرطة التي أشعرت، بحسب ” الرياض ” ، الجهات المعنية بالواقعة لاستكمال التحقيقات والإجراءات النظامية.

