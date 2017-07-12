" شرطة المجاردة " تحقق في واقعة تخزين البول في محل فواكه - صحيفة صدى الالكترونية

” شرطة المجاردة ” تحقق في واقعة تخزين البول في محل فواكه
حققت شرطة محافظة المجاردة بمنطقة عسير بالتعاون مع بلدية المحافظة في واقعة ضبط عامل في محل للخضار والفواكه يخزن كمية من البول في كيس بلاستيكي على أحد رفوف المحل.
وكان أحد المواطنين قد لاحظ الكيس داخل المحل، فواجه العامل الذي ارتبك وحاول الهروب من المحل؛ إلا أن الزبائن الموجودين في المحل أمسكوا به وأبلغوا الشرطة.
وبعد حضور الدوريات الأمنية ومندوب من البلدية للموقع وسماعهم أقوال العامل، اعترف بأنه هو من تبول في الكيس، وألقي القبض عليه بعد ذلك من قبل الشرطة التي أشعرت، بحسب ” الرياض ” ، الجهات المعنية بالواقعة لاستكمال التحقيقات والإجراءات النظامية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 7 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
الجهن[ عدد التعليقات: 506 ] نشر منذ 6 ساعات
بويمن
الجهن[ عدد التعليقات: 506 ] نشر منذ 6 ساعات
بويمن
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 2 ساعتين
السبب الرئيسي بمثل هذه التجاوزات
اولا غياب متابعة ومراقبة البلدية لجميع الأنشطة التجارية
ثانيا قرارات مكتب العمل كتابية فقط وتقتصر المتابعة بالأيام الأولى من صدور القرارات
وبصفة عامة جميع المشاريع التجارية تفتقر للمتابعة وتنفيذ الأنظمة الصادرة بخصوصها وهذا يشمل السلامة والصحة والإدارة التشغيلية