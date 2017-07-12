بالفيديو .. تركيب جسور المسار الأزرق لقطار الرياض تتجاوز طريق الملك فهد - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. تركيب جسور المسار الأزرق لقطار الرياض تتجاوز طريق الملك فهد
نشر حساب قطار الرياض على ” تويتر ” ، مقطع فيديو يوضح عملية تركيب الجسور، على المسار الأرزق الذي يمتد من محور العليا – البطحاء – الحاير، بطول 38 كيلومترًا، ويشمل 39 محطة للقطار.
وأوضح الحساب أن عملية تركيب جسور المسار الأزرق تجاوزت بنجاح طريق الملك فهد، ووصلت نسبة إنجاز تركيب الجسور على المسار إلى أكثر من ٨٣٪.
جسور #قطار_الرياض للمسار الأزرق تتجاوز طريق الملك فهد، حيث بلغت نسبة إنجاز الجسور بالمسار الازرق -بحمد الله وتوفيقه- أكثر من ٨٣٪ pic.twitter.com/Lyl8tZQWRT
— قطار الرياض (@RiyadhTransport) ١١ يوليو، ٢٠١٧
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