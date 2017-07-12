 بالفيديو .. تركيب جسور المسار الأزرق لقطار الرياض تتجاوز طريق الملك فهد - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 12

    يوليو

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بالفيديو .. تركيب جسور المسار الأزرق لقطار الرياض تتجاوز طريق الملك فهد

بالفيديو .. تركيب جسور المسار الأزرق لقطار الرياض تتجاوز طريق الملك فهد
عادل الحربي(صدى):

نشر حساب قطار الرياض على ” تويتر ” ، مقطع فيديو يوضح عملية تركيب الجسور، على المسار الأرزق الذي يمتد من محور العليا – البطحاء – الحاير، بطول 38 كيلومترًا، ويشمل 39 محطة للقطار.‎

وأوضح الحساب أن عملية تركيب جسور المسار الأزرق تجاوزت بنجاح طريق الملك فهد، ووصلت نسبة إنجاز تركيب الجسور على المسار إلى أكثر من ٨٣٪.


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