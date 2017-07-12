بالفيديو .. تركيب جسور المسار الأزرق لقطار الرياض تتجاوز طريق الملك فهد - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نشر حساب قطار الرياض على ” تويتر ” ، مقطع فيديو يوضح عملية تركيب الجسور، على المسار الأرزق الذي يمتد من محور العليا – البطحاء – الحاير، بطول 38 كيلومترًا، ويشمل 39 محطة للقطار.‎

وأوضح الحساب أن عملية تركيب جسور المسار الأزرق تجاوزت بنجاح طريق الملك فهد، ووصلت نسبة إنجاز تركيب الجسور على المسار إلى أكثر من ٨٣٪.