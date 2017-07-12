انطلاق فعاليات كرنفال " الفيصل للأطفال " بعرعر - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

انطلقت فعاليات كرنفال ” الفيصل للأطفال ” اليوم الثلاثاء، في مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بمدينة الترفيهية بعرعر، بإشراف المدربة سلطانه الزارع ، ومشاركة عدة جهات حكومية وأهلية .

وتتضمن الفعاليات التي تستمر لمدة أربعة أيام عروضات لفرقة البنوتات وركن المواهب وركن نوادي الحي ،وركن الصحة ، وتوزيع الهدايا على الأطفال وإشراكهم بالألعاب المتنوعة ، بالإضافة إلى مركز الأسر المنتجة والحرفيات.

وتسعى هذه الفعاليات التي تحمل اسم أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، إلى تحقيق أهداف تربوية وتثقيفية لإكساب الأطفال مجموعة من المهارات الإبداعية والفنية من خلال أنشطة تناسب أعمارهم ، إلى جانب رسم الابتسامة على وجوههم .