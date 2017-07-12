بالفيديو.. اختناقات وإغماءات جراء تعطل التكييف في طائرة مصرية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تناقل ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتعطل أجهزة التكييف في طائرة مصرية تتبع شركة خاصة متجهة من مطار الكويت لـ مطار برج العرب في الإسكندرية.

ويظهر الفيديو حالة من الإستياء والتذمر سادت بين الركاب على متن الطائرة، الذين دخلوا في مشادات مع طاقهما من اجل هذا العطل،الذي تسبب في بعض الاغماءات بين الركاب،وحالة كبيرة من الاجهاد طالتهم مع ارتفاع درجة الحرارة.

