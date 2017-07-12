احصائية تكشف عن زيادة عدد فروع البنوك العاملة في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت إحصائية عن زيادة عدد فروع البنوك العاملة في المملكة، بنهاية مايو الماضي.

وذكرت الإحصائية ان عدد فروع البنوك العاملة في المملكة، بنهاية مايو الماضي زادت 34 فرعا مقارنة بالربع الأول من عام 2016 ليصل إجماليها إلى 2030 فرعًا، بعد أن كانت 1996.

ووفقاً للإحصائية جاء مصرف الراجحي في مقدمة البنوك من ناحية كثرة الفروع، حيث زاد عدد فروعه إلى 545 فرعا بعد أن كانت 531 العام الماضي.

وجاء في المرتبة الثانية البنك الأهلي التجاري، حيث ارتفعت فروعه إلى 376 بعد أن كانت 352، يليه بنك الرياض بـ 340 بعدما كانت 334 فرعًا، ثم البنك العربي، الذي انخفض عدد فروعه بعدد 4 فروع، ليبلغ 148 فرعا.

و زادت فروع بنك الجزيرة بإجمالي 79 فرعا بعدما كانت 77 فرعا، وزادت فروع البنك الفرنسي بعدد 3 فروع ليصل إلى 86 فرعًا.