" اتش.اس.بي.سي " و " يو.بي.اس " يتوصلان لتسوية في دعوى تلاعب أمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

اتفق كل من ” اتش.اس.بي.سي ” و ” يو.بي.اس ” ، على دفع 14 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية أمريكية خاصة تتهمهما بالتلاعب في مؤشر قياسي لسعر الفائدة مستخدم في سوق المشتقات البالغة قيمتها 483 تريليون دولار.

كُشف عن التسويات المبدئية في إشعارات صدرت يوم الثلاثاء لمحكمة مانهاتن الجزئية وهي تتطلب موافقة قضائية. وبهذا ترتفع المدفوعات الإجمالية من تسويات عشرة بنوك في تلك القضية إلى 408.5 مليون دولار. ونفى كلا البنكين ارتكاب أي مخالفات.

واتهم العديد من صناديق معاشات التقاعد والمجالس البلدية 14 بنكا بالتآمر للتلاعب في مؤشر آي.اس.دي.ايه فيكس للتربح خلال الفترة بين عامي 2009 و2012 على الأقل.

وتستخدم الشركات والمستثمرون هذا المؤشر لتسعير معاملات المبادلة والرهون العقارية التجارية وأدوات الدين المهيكلة.

وأظهرت وثائق المحكمة أن ثمانية تسويات سابقة حصلت على موافقة مبدئية تشمل مدفوعات بقيمة 56.5 مليون دولار من مجموعة جولدمان ساكس و52 مليون دولار من جيه.بي مورجان تشيس.

وقالت الوثائق إن بي.إن.بي باريبا ومورجان ستانلي ونومورا وويلز فارجو لم تتوصل إلى تسوية بعد.