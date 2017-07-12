مقتل 26 من الحوثيين في مواجهات بين الجيش اليمني والميليشيات بالجوف - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

لقي نحو 26 عنصرا من الحوثيين مصرعهم في تواصل المواجهات بين الجيش الوطني اليمني والميليشيات في مديريتي المتون والمصلوب بمحافظة الجوف الحدودية بإسناد من طائرات التحالف العربي.

وذكرت قناة ” العربية ” الأخبارية أن المواجهات تركزت في جبهة حام شمال مديرية المتون ومزارع الورش والحيال شمال المديرية وفي منطقتي الغرفة والسداح في مديرية المصلوب.

وأشارت إلي أن الجيش الوطني اليمني شن هجمات عدة على مواقع الانقلابيين سيطر خلالها على مواقع جديدة من بينها جبل الطويلة، فيما شنت طائرات التحالف غارات عدة مستهدفة تعزيزات عسكرية وبشرية للميليشيات شمال منطقة حام الأسفل.