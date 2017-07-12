مصادر بمطار القاهرة: لاصحة لإحتجاز مرشح رئاسي سابق - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

نفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة مانشر فى بعض المواقع الإخبارية والتواصل الإجتماعى عن إحتجاز المرشح الرئاسى المصري السابق ” خالد على ” و ” أحمد فوزى ” أمين حزب المصرى الديمقراطى لدى عودتهما اليوم الثلاثاء من تونس.

وقالت المصادر فى تصريحات صحفية : وصل المرشح الرئاسى بصحبة أمين حزب المصرى الديمقراطى على رحلة مصر للطيران رقم 844 والقادمة من تونس وتم إنهاء إجراءات دخولهما إلى البلاد دون أية مشاكل أو إحتجاز حيث لايوجد أى دافع لإحتجازهما ولاصحة لمانشر فى بعض المواقع عن قيام سلطات المطار بإحتجازهما.

وأضافت المصادر: من المعروف أن مصدر خبر إحتجازهما لهم ميول ضد النظام والحكومة وتستهدف التحريض من أخبار مفبركة مثل هذا الخبر ونأمل من وسائل الإعلام عدم الإنسياق وراء هذه الأخبار غير الصحيحة.

وكان البرلماني السابق، ” زياد العليمى ” قد كتب على موقعه بأنه تم احتجاز المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي والأمين العام السابق لحزب المصري الديمقراطي أحمد فوزي بمطار القاهرة اليوم لدى عودتهما من تونس وقامت بعض المواقع الإخبارية بنقل الخبر عنه وهو مانفته مصادر المطار.