بالصور.. ابن دلبوح يدشن فعاليات مهرجان أحد رفيدة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

دشن سعادة محافظ محافظة أحد رفيدة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحة بالمحافظة مهرجان أحد رفيدة لهذا الصيف من العام 1438هـ.

انطلق المهرجان بأول صفحاته من أبواب جامع نهج الصالحين من خلال محاضره دينية القيت بهذه المناسبة ومن ثم بتكريم عدد من حفظة وحافظات كتاب الله بحضور مدير فرع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة الشيخ خالد ابو مديني عقب ذلك تم الانتقال إلى مهرجان أحد رفيدة للتسوق وذلك لقص شريط الافتتاح والإعلان عن انطلاقته رسمياً وسط حضور جماهيري كبير في ليلة استثنائية للكل

وقد بدأ الاحتفال بجولة تفقديه تعريفه للمحافظ والوفد المرافق معه للجهات المشاركة في المهرجان وقد ضمت الشؤون الصحية والبلدية ومكتب الدعوة بالمحافظة.

وقد تخلل الزيارة حفل خطابي استعرض فيه المدير التنفيذي للشركة المنظمة ” راما المستقبل ” الأستاذ مثيب المعاوي أبرز ما تقوم به الشركة المنظمة للمهرجان من فعاليات ونشاطات تخدم الأسرة والمصطاف بعد ذلك انطلقت العروض الشعبية المتنوعة وفرق الاطفال الاستعراضية التي قدمت اجمل اللوحات وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وفي نهاية الحفل قام المحافظ بتكريم جميع الجهات الأمنية والحكومية الأخرى المشاركة بتنظيم هذا المهرجان وأعضاء اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالمحافظة وممثليها بجميع المراكز كما تم تقديم هدية تذكاريه من قبل الشركة المنظمة للحفل لراعي الحفل سعادة المحافظ على جهوده المبذوله.

من جانبه صرح سعادة المحافظ بهذه المناسبة قائلاً: أنا سعيد اليوم بما شهادته أمام عيني من جهود تم ترجمتها على أرض الواقع من قبل جميع المشاركين والمنظمين، ما شاهدته اليوم هو دمج ما بين المتعه والتسويق في آن واحد نتمنى أن نكون وفقنا لتقديم كل ما يفيد ويمتع ويبهج السائح والأهالي في ظل توجيهات القيادة العليا من سمو سيدي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ونائبه حفظهما الله لنا على ضرورة تقديم كل مانستطيع على مدار العام بالأخص هذا العام حيث تحضى منطقة عسير هذا العام بصيف إستثنائي كون أبها عاصمةً للسياحة العربية ونحن نعمل كمنظومة وحدة نسعى لتقديم المنطقة بالوجه الأفضل والأكمل دوماً وأضاف أيضاً نحن ننعم بنعم كثيرة وذلك في ظل ما تقدمه حكومتنا الرشيده يجب ان نشكر الله عز وجل على ذلك ولا ننسى ولاة أمورنا من صالح دعائنا، اتقدم بالشكر الجزيل للمبدعين في اللجنة الفرعية للتنمية السياحية على نظير ما قدموه كما أتقدم بالشكر للجهات الأمنية والشركة المنظمة للمهرجان.

كما صرح نائب رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالمحافظة الأستاذ علي بن هذال بهذه المناسبة قائلاً : شكراً لجميع زملائي على كل ما قدموه شكراً لجميع الجهات الحكومية والأمنية المشاركة النجاح نجاحنا جميع وهذه فرحتنا جميعاً وكل ما ترونه هذا بفضل الله عز وجل ثم توجيهات سمو أمير المنطقة ونائبه وسعادة المحافظ الذين حرصوا دائما على إظهار المحافظة بالشكل اللائق في كل عام.

في نهاية الحفل تم السحب على الجائزة الكبرى وهي سيارة كانت من نصيب إحدى الزوار تسلمها بنيابة عنها ولي أمرها.

الجدير بالذكر أنه سوف يكون هناك حفل خاص بالفرق الشعبية وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق ١٤٣٨/١٠/١٨ هــ في المركز الحضاري بالمحافظة.

