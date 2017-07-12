 " المرور " يستخدم الصور لتوضيح مسببات الحوادث - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 12

    يوليو

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” المرور ” يستخدم الصور لتوضيح مسببات الحوادث

” المرور ” يستخدم الصور لتوضيح مسببات الحوادث
طلال الغامدي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن مسببات الحوادث كثيرة، منها التوقف المفاجئ والسرعة الزائدة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، مطالبًا سائقي المركبات بألا يكونوا عرضةً لهذا.
ونشر المرور صورة تبين نصيحته لسائقي المركبات، وهي ترك مسافة 5 مركبات بينهم وبين سائق المركبات الآخرين في حال كان يسير بسرعة أكثر من 100 كم/ الساعة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 8 ساعات

انتوا بس تصريحات وتبون الى بجيب المواطن والشباب يفحط كل يوم ما قدرتوا عليهم شا طرين بس فى التصريحات الله يشغلكم اشغلتوا المواطن

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