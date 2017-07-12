" المرور " يستخدم الصور لتوضيح مسببات الحوادث - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن مسببات الحوادث كثيرة، منها التوقف المفاجئ والسرعة الزائدة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، مطالبًا سائقي المركبات بألا يكونوا عرضةً لهذا.

ونشر المرور صورة تبين نصيحته لسائقي المركبات، وهي ترك مسافة 5 مركبات بينهم وبين سائق المركبات الآخرين في حال كان يسير بسرعة أكثر من 100 كم/ الساعة.

