" المرور " يستخدم الصور لتوضيح مسببات الحوادث - صحيفة صدى الالكترونية

” المرور ” يستخدم الصور لتوضيح مسببات الحوادث
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن مسببات الحوادث كثيرة، منها التوقف المفاجئ والسرعة الزائدة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، مطالبًا سائقي المركبات بألا يكونوا عرضةً لهذا.
ونشر المرور صورة تبين نصيحته لسائقي المركبات، وهي ترك مسافة 5 مركبات بينهم وبين سائق المركبات الآخرين في حال كان يسير بسرعة أكثر من 100 كم/ الساعة.
مغرد[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 8 ساعات
انتوا بس تصريحات وتبون الى بجيب المواطن والشباب يفحط كل يوم ما قدرتوا عليهم شا طرين بس فى التصريحات الله يشغلكم اشغلتوا المواطن