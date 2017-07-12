بالصور.. حب الشعوب لـ " الملك فيصل " وتاريخه الناصع - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. حب الشعوب لـ ” الملك فيصل ” وتاريخه الناصع
يعتبر الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز من أكثر الحكام العرب شهرةً وجماهريةً وحباً على الإطلاق.
وتتعدد الجوانب وراء هذا الحب الكبير.
من أبرز تلك الأسباب حب الملك فيصل رحمه الله للإسلام والمسلمين وحبه للوطن العربي ومساندته لأي دولة عربية أو مسلمة واجهت مشاكل من أي نوع.
ومن أهم القضايا التي حملها على عاتقه الملك فيصل طوال حياته هي قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ففي حرب 1948 دعم الملك فيصل الجيوش العربية في ذلك الوقت بالمال والسلاح وكان له الفضل الكبير في تأسيس الجبهة العربية الموحدة والتي ساندت القضية الفلسطينة كثيراً في ذلك الوقت.
ومن القضايا التي ساندها أيضاَ الملك فيصل رحمه الله حرب 1973 والتي شاركت فيها مصر وسوريا، حيث تمكن الملك الحكيم من استخدام كارت النفط كوسيلة ضغط أثناء الحرب والتي انتهت بفوز الجيش المصري واسترداد أرضه المسلوبة.
وتلك المواقف جعلت التاريخ العربي يحتفظ بأنصع الصفحات للملك فيصل.
فيصل[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 16 ساعة
ياسلام الحين بدينا بفيصل صاحب والتاريخ الناصع
الي اغتاله اخوه وين التاريخ الناصع
سبحان الله اشدد النفاق والهياط
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 14 ساعة
رحمه الله رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته ,, آمين ,,
,, جلالة الملك فيصل ، رحمه الله ، له محبة في قلب الصغير والكبير ، بل وحتى من يكن له الكره من رؤساء الدول الأخرى ، يهابونه في حضوره وفي غيبته ، لأنه صاحب كلمة حق ورؤاه من صالح الشعوب العربيه والإسلاميه ، وبذل كل غالي ونفيس من اجل ذالك ،، ولهذا خطط الغرب لإغتياله ، وحصل ماكانوا يريدونه ، ومع الأسف حصل على يد احد المقربين ،،،
,, ومانقول إلا ، إنا لله وإنا إليه راجعون ,, نسأل الله ان يسكنه جناته ، وعند الله تجتمع الخصوم ,,
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 13 ساعة
غيور على دينه وعروبته ومن صفاته التواضع والحكمة والدهاء وبعد النظر ولا يخاف الا الله
جعل العالم يحبس انفاسة اقتصاديا وعسكريا
اللوبي الصهيوني حرض ابن اخيه الموجود حينها بأمريكا لإغتياله حماية لأسرائيل التي كادت تنهار لولا خيانة الأسد وغيره من الخونة
دمعت عين كل مسلم والكثير من غير المسلمين لفقدان ابو عبدالله رحمه الله واسكنه فسيح جناته وجميع اموات المسلمين
من البشر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 12 ساعة
ههههههه فعلا يعتقدوننا سذج أغبياء ما نفهم بهالسوالف المكشوفه و الحركات ” النص كم ” هذي ههههههه مفكرينا أميين مانقدر نقرأ و نفك الحرف و نفك معه الشفره بعد 😎
إن التاريخ كتاب مفتوح و مفضوح – في آن – يقرأه من يشاء و متى شاء و كيف يشاء.