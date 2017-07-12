بالصور.. حب الشعوب لـ " الملك فيصل " وتاريخه الناصع - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

يعتبر الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز من أكثر الحكام العرب شهرةً وجماهريةً وحباً على الإطلاق.

وتتعدد الجوانب وراء هذا الحب الكبير.

من أبرز تلك الأسباب حب الملك فيصل رحمه الله للإسلام والمسلمين وحبه للوطن العربي ومساندته لأي دولة عربية أو مسلمة واجهت مشاكل من أي نوع.

ومن أهم القضايا التي حملها على عاتقه الملك فيصل طوال حياته هي قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ففي حرب 1948 دعم الملك فيصل الجيوش العربية في ذلك الوقت بالمال والسلاح وكان له الفضل الكبير في تأسيس الجبهة العربية الموحدة والتي ساندت القضية الفلسطينة كثيراً في ذلك الوقت.

ومن القضايا التي ساندها أيضاَ الملك فيصل رحمه الله حرب 1973 والتي شاركت فيها مصر وسوريا، حيث تمكن الملك الحكيم من استخدام كارت النفط كوسيلة ضغط أثناء الحرب والتي انتهت بفوز الجيش المصري واسترداد أرضه المسلوبة.

وتلك المواقف جعلت التاريخ العربي يحتفظ بأنصع الصفحات للملك فيصل.