بالفيديو.. عارضة أزياء تستغل بشرتها لتعيش كدمية بشرية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تعيش عارضة أزياء صينية حياتها كدمية بشرية، حيث استفادت من بشرتها الناعمة، ومكياجها المتقن، لتبدو وكأنها مانيكان أو دمية حقيقية.

وفي الوقت الذي تحاول العديد من الفتيات تقليد الدمى، إلا أن عدداً قليلاً منهن نجحن في فعل ذلك، ومن بينهن كينا شين، التي تتمتع بمعالم مميزة، وبشرة صقيلة كالبورسلان، وموهبة في تطبيق المكياج، تجعلها قادرة على الظهور وكأنها دمية بشرية .

ولتقنع الناس أنها إنسانة حقيقية، تنشر كينا التي تتمتع بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو على يوتيوب، تعرض من خلالها مهاراتها في تطبيق المكياج، بالإضافة إلى نشر صورة لنفسها دون مكياج وهي تتعافى من المرض.

ولم تكن كينا أول دمية بشرية تتصدر الأخبار في وسائل الإعلام الاجتماعية، حيث سبق وأن تصدرت داكوتا روز عناوين الاخبار في 2012، بالإضافة إلى العديد من الدمى البشرية الأخرى، مثل أناستاسيا شباجينا، وفاليريا لوكيانوفا، وفانيلا تشامو.